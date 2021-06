“Desde ese día no nos separamos más”: Begoña Basauri y la especial dedicatoria a su pololo en su cumpleaños

La actriz Begoña Basauri le hizo una especial dedicatoria a su pololo Sebastián Undurraga a través de sus redes sociales, para saludarlo en el día de su cumpleaños.

Mediante su cuenta de Instagram, la intérprete nacional publicó una postal del recuerdo de ambos en la playa, junto a la cual compartió un emotivo mensaje, aludiendo al día en que se conocieron.

“Hace 5 años llegué a un cumpleaños de alguien que no conocía (no iba de paracaidista, ya no están los tiempos) salió el cumpleañero a recibirme y era él”, comenzó expresando Begoña en la plataforma.

Junto a esto, reveló que “me habían operado hace 1 semana de apendicitis así que iba con un termo con sopita de pollo, porque una estará muy recién operada pero si la invitan a un asado, una llega”.

En este sentido, aseguró que “desde ese día no nos separamos más. Feliz cumpleaños mi vida. Gracias por trabajar conmigo día a día para cuidar esta relación y crecer juntos”, declaró finalmente, llenándose de comentarios positivos de parte de sus fanáticos.

Revisa la publicación a continuación: