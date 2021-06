“¡Lavín no me llames!”: Yazmín Vásquez sacó risas con foto “drogada” tras una colonoscopía

La periodista Yazmín Vásquez, a pesar de encontrarse alejada de la TV, se mantiene bastante activa en las redes sociales, en donde cuenta con una gran cantidad de seguidores.

Ahora la ex “Milf” compartió una antigua fotografía de cuando le realizaron una colonoscopia, en donde se encontraba “drogada” y aludió al debate de los presidenciales, donde Joaquín Lavín señaló que madres le pedían que llamara a sus hijos con problemas con las drogas.

“No todo es glamour bb! Jajajaja … NO ES AHORA..LAViN NO ME LLAMES ES UN EXAMEN!!!”, partió señalando.

Luego detalló: “Absolutamente ida y drogada después de una colonoscopia … cada vez que veo esta foto me río a gritos porque la sensación cuando sales del examen es de somnolencia y todo parece un sueño, así que acá estoy con cara de entre sueño y felicidad !! (…) Si supieran las cosas que le digo en ese momento!“, expresó, aclarando que la fotografía no era actual.

La publicación sumó positivos comentarios, en donde señalaron que a pesar de estar toda drogada, siempre bien vestida. “Antes muerta que sencilla“, le comentaron.

