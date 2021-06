“Nos veremos menos”: Pamela Díaz y su inesperado comentario sobre su arribo a TVN y su relación con Jean Philippe Cretton

La animadora Pamela Díaz llegará a Televisión Nacional (TVN) con un nuevo programa de entrevistas, conversación y viajes, según reveló a través de sus redes sociales.

La comunicadora explicó que “este es un gran desafío porque es el único canal en el que no he trabajado nunca, es mi primera vez, es algo distinto, entretenido, un programa que yo venía buscando hace tiempo y me alegra mucho que TVN sea mi nueva estación”.

En este sentido, indicó que “soy fanática de los programas de viajes. Siempre me han gustado y hace tiempo que tengo la motivación de hacer uno. Este proyecto lo busqué mucho y siento que fue con tantas ganas que lo encontré. Chile tiene lugares muy bellos para conocer y a mí me encanta conocer gente, y acá voy a estar en contacto directo con la people, mi people”, dijo.

Fue justamente esta noticia la que fue celebrada por sus fanáticos, quienes reaccionaron de manera positiva a una de las últimas publicaciones realizadas por Díaz.

De hecho, quien también comentó la publicación fue la pareja de Pamela, el periodista Jean Philippe Cretton, quien compartió un emotivo mensaje: “Merecido! Nuevo camino, nueva oportunidad para seguir disfrutando de lo que haces con tanto compromiso. Besos máximos“, declaró.

Fue en este contexto que la animadora respondió con un inesperado mensaje, aludiendo a lo poco que se verían ahora con tanto trabajo que tendrá en esta nueva señal televivida: “Mi amolllllllll 😍😍😍 … y nos veremos menos 😢”, expresó “La Fiera”.

Revisa a continuación la publicación: