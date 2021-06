Así respondió Mauricio Isla a revelación de Gala Caldirola por el “me saliste bastante tímida”

Luego de que la influencer española Gala Caldirola participara del programa “La Divina Comida”, se dio a conocer su versión sobre la recordada frase de Mauricio Isla “me saliste bastante tímida”.

“Esos audios nunca fueron para mí”, reveló la modelo y dijo que “no era de cuando estaba conmigo. Eran audios que se filtraron de mucho tiempo antes, me demostró que no eran del tiempo que era conmigo, si no lo mandaba a asesinar”.

El lateral de la Selección Chilena no quedó indiferente y a través de un Live en su cuenta de Instagram junto a Claudio Bravo, le puso paños fríos a la situación, en un diálogo rescatado por el medio LimaLimón.