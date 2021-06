“Esos audios nunca fueron para mí”: Gala Caldirola reveló su versión del “me saliste bastante tímida” de Mauricio Isla

La modelo Gala Caldirola fue una de las invitadas al programa “La Divina Comida” de Chilevisión, capítulo que se emitió este sábado y donde se vio a la ex del lateral de La Roja Mauricio Isla compartiendo con el músico y ex Mekano Rigeo, el actor Juan Pablo Bastidas y la periodista deportiva Verónica Bianchi.

En medio de la cena que fue en la casa que compartió con Isla y que tenía incluso un espacio dedicado al futbolista con camisetas, medallas y trofeos, la expareja del “Huaso” reveló su verdad sobre la frase “me saliste bastante tímida”.

“Voy a contar la verdad de una vez por todas del famoso ‘estás bastante tímida"”, dijo Gala a sus invitados.

“Me mostraron unos audios hace unos años donde aparecía Mauro diciendo “tienes unos ojos hermosos, pero me saliste bastante tímida” o algo así… Bueno, tienen que saber algo: Esos audios nunca fueron para mí”, reveló.

Revisa el capítulo en el minuto 54

“En ese momento a mí me llama la prensa y me dicen: “Oye Gala, se filtraron unos audios de Mauro y creemos que son para ti“. Y yo los escucho y “hueón, esos audios no son para mí” ¿Para quién son estos audios? Cuelgo el teléfono y llamo: “Mauricio Isla, explícame qué es esto. Todavía no hemos empezado públicamente y ya me estás cagando”. Yo estaba… Estábamos juntos, pero esos audios no eran para mí. Pero… no era de cuando estaba conmigo. Eran audios que se filtraron de mucho tiempo antes, me demostró que no eran del tiempo que era conmigo, si no lo mandaba a asesinar”, aseveró la influencer española.