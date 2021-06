“Aquí me matan”: Mark González habló sobre ataque que sufrió en medio de paseo familiar 

Mark González se refirió a las agresiones de las que fue víctima junto a su esposa, Maura Rivera, y sus hijos mientras paseaban en Cerro Loma Larga, ubicado en la comuna de Huechuraba.

Según señaló, como todos los domingos realizaba una excusión familiar. Pese a lo anterior, desconocía que el sendero era un recinto privado.

En conversación con diario La Tercera, el ex futbolista explicó: “Siempre subimos el cerro, subimos imágenes. Es una rutina de paseo familiar. Íbamos con mis dos hijos, Maura y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos. Íbamos saliendo y escuchamos un balazo. No le dimos mucha importancia, pero en ese momento cuando íbamos entrando al cerro, una familia, con niños chicos y sus papás, nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos, que tenían que salir porque era una propiedad privada. Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo”.

“Avanzamos 20 metros y nos increparon. A Maura y a su amiga la agredieron verbalmente y ahí se vinieron hacia nosotros. Ahí nos empiezan a amenazar con unas piedras tremendas, yo nunca hice gesto de nada. Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé’. Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños”, agregó.

“Después llegó una cuarta persona que empezó a empujarme, a pegarme. Ahí me tuve que defender. Ahí se armó la riña. Terminé con una fractura en la vértebra. Es una situación súper lamentable. Gracias a Dios no pasó a mayores porque ahora uno piensa en frío y podría haber pasado a mayores. Imagínate yo por defenderme lanzo una piedra y golpeo a uno y lo mato. Paso de víctima a culpable”, cerró Mark.