“No era parte de la animación del programa”: José Miguel Viñuela se refiere a multa aplicada a Mega por contenido inapropiado en espacio de concursos

El pasado martes, la Corte de Apelaciones ratificó la multa aplicada contra Mega, mediante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), por emitir contenido inapropiado durante el horario de protección a menores.

Esto se evidenció el pasado 22 de septiembre, cuando en el programa “La Hora de Jugar” uno de los animadores fue envuelto con un film plástico, quedando sin respiración por algunos segundos, momento en el que no se explicaron las consecuencias que esto podría haber generado.

Debido a esto, la Quinta Sala del Tribunal de Alzada confirmó una multa de 100 UTM (más de $5 millones) contra el canal.

A raíz de este tema, el animador José Miguel Viñuela decidió aclarar en sus redes sociales que en aquel momento él no se encontraba en el programa, debido a la polémica que se desató cuando le cortó el pelo al camarógrafo José Miranda.

“Me han preguntado por el tema de la multa del canal con respecto al programa de ‘La hora de jugar’, para todos los que me escriben que esto fue el 22 de septiembre de 2020 y en aquella oportunidad yo estaba, ¿saben dónde? En mi casa”, sostuvo el comunicador en sus “historias” de Instagram.

Junto a esto, precisó que “yo ya había salido del matinal y estaba en mi casa, no era parte de la animación del programa. Quiero aclararlo porque la gente me pregunta si estaba ahí; no, estaba en mi casa leyendo el diario”, concluyó.