Pamela Díaz desclasificó tres proyectos que buscaría concretar: ninguno se encuentra en la TV

Durante el pasado martes la animadora Pamela Díaz y la animadora Carmen Gloria Arroyo realizaron una transmisión en vivo a través de Instagram, bajo el contexto del lanzamiento del libro de la abogada , “Y vivieron felices para siempre”.

Recordemos que ambos rostros fueron compañeras en el matinal de CHV, y en la transmisión repasaron diversos temas que se tocan en el libro, como el término de un matrimonio y los asuntos legales que esto involucra.

Uno de los aspectos que destacó ocurrió al final de la transmisión, donde Arroyo felicitó a Pamela por su incorporación en TVN.

“Me alegro mucho por éxito que estás teniendo, por el hecho que hayas concretado esto que me dijiste ‘voy a llegar a TVN y voy a tener un programa’… y ahí está la hueona, en TVN haciendo un programa“, expresó entre risas la abogada.

De estos dichos Pamela Díaz se refirió a los desafíos que tiene en mente, descartando una animación del Festival de Viña del Mar, lo cual quiso en algún momento.

Entre estos proyectos, ninguno está ligado a la propia televisión, sino que “La Fiera” buscaría lanzar su propia marca de maquillaje, de perfumes y de ropa.

“Se vienen cosas bacanes. Me mentalicé. Si no es hoy, no va a ser nunca“, adelantó sobre el tema.