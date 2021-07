Daniela Nicolás sorprendió en las redes tras posar desnuda: “Aprendí a mostrarme con mis fortalezas y debilidades”

Hace tan solo unos días la modelo Daniela Nicolás anunció que se incorporará al proyecto televisivo “Más Vivi que nunca” en el canal TV+, luego de que recientemente participara en el certamen Miss Universo.

Ahora la también periodista sorprendió tras posar desnuda para la revista Sarah, resultado que compartió a través de su cuenta de Instagram.

“Acepté hacer estas fotos porque esta soy yo sin grandes parafernalias, simple, yo. Este último tiempo he aprendido a ser ante todos como soy realmente, sin miedo al qué dirán o a las críticas”, partió comentando en una publicación.

Luego continuó: “Aprendí, después de mucho tiempo, a mostrarme con mis fortalezas y debilidades. Y con mis días buenos y malos, porque así es la realidad y no me voy a esconder detrás de una pantalla como alguien que no soy”.

Finalmente expresó: “Estas fotos para mí son una representación de la nueva persona en la que me he convertido, un nuevo comienzo dentro de mí, sin barreras ni límites”.

Por otro lado, en la entrevista, se refirió a su participación en Miss Universo, donde no logró llegar a la final, pero aseguró que se quedó con el cariño que le entregó la gente.

“Fui honesta con lo que hice, no fui con un papel de mujer perfecta. Siempre he sido real y si eso significaba perder, que pena, pero no iba a cambiar mi esencia por tratar de ganar un concurso”, expresó.

“Miss Universo es una empresa (…) Entonces una niña, por más carismática que sea, si no es rentable, no sirve. Es lógico, no lo juzgo, hasta lo entiendo, es un negocio”, sostuvo por último.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Nicolás (@danielanicolas)