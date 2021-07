Palmenia Pizarro este jueves en Sin Parche: “Yo me gané el cariño del público y eso no lo soportaba nadie”

Este jueves, el programa periodístico del departamento de Prensa de TVN, Sin Parche, tendrá como invitada a la cantante chilena, Palmenia Pizarro, quien conversa con Santiago Pavlovic sobre su carrera y su vida.

“Ella ha sido probablemente una de las cantantes de mayor arrastre y arraigo popular en Chile. A sus ochenta años sigue interpretando canciones de amor, de traiciones y desamores, de hombres malos, cobardes y mujeriegos”, cuenta Santiago Pavlovic sobre Palmenia Pizarro, quien ha encantado a multitudes con su interpretación de “Cariño Malo”.

Las letras que entona la artista se acercan mucho a su propia historia. Ella misma confidencia la anhelada protección que buscada en el matrimonio, de sus desamores, del recuerdo de un marido golpeador y otro infiel. Hasta que al fin encuentra a su “Bendito Amor”, un hombre 12 años menor que ella con el que dice ser feliz hasta hoy.

Palmenia hablará también de su niñez y de las ropas heredadas, de cuando parte cantando en la radio a los 10 años, de su despegue en el Teatro Caupolicán y de sus éxitos hasta que empiezan a tildarla de “yeta”.

“Yo me gané el cariño del público y eso no lo soportaba nadie, porque yo no soy diva, no soy artista que se cree la muerte para nada, yo soy una mujer común y corriente que canta, que le gusta cantar”, cuenta la intérprete nacional aunque este rumor creció tanto que tuvo un efecto decidor en su carrera y casi mortal.

Palmenia también hablará de quienes llama “manilargos”, de la droga, de las actuales y exitosas cantantes chilenas, de los temas sociales y llega a inmolarse en la defensa de uno de sus grandes amigos.

“Sin Parche” Santiago Pavlovic entrevista a Palmenia Pizarro, este jueves, después de 24 Horas Central.