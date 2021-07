“Es como no pertenecer a nadie”: La aplaudida respuesta de Raquel Argandoña a seguidora que le hizo recordar a su madre

Este viernes la animadora Raquel Argandoña compartió con sus seguidores de Instagram una romántica postal junto a su novio, Félix Ureta.

En medio de los comentarios, una de sus seguidoras le dijo que le gustaría que su madre fuera como ella por cómo se viste.

“Desearía tanto que mi mamá fuera como tú. A ella la amo con mi alma, pero me carga como se viste”, escribió.

Tras ello, la misma Argandoña le respondió: “Por favor no digas eso de ella, la ropa no hace a la persona, quiérela mucho y disfrútala, ya que cuando nos dejan es como no pertenecer a nadie. Un abrazo”.

Su respuesta hizo alusión directamente a su madre, Eliana de la Fuente, quien falleció el pasado 8 de mayo.

Los seguidores de Argandoña la llenaron de “me gustas” en el comentario, conquistando más de 480 corazones.

Revisa la publicación: