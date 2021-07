Francini Amaral volvió a subirse a la bicicleta tras accidente que la dejó con dos huesos rotos

A fines del año pasado la bailarina Francini Amaral sufrió de un grave accidente luego de que paseara en bicicleta, situación que la dejó con dos huesos rotos.

En aquella oportunidad entregó detalles con LUN: “Estaba en una bajada en un sendero que ya conocía (…) la tierra está más suelta de lo normal porque el cerro está más seco, así que me resbalé, me caí de lado. Tal como los niños se caen con las manos en el piso, así me caí yo“.

No obstante esta situación cambió, luego de que el pasado lunes la ex “Axé Bahía” compartiera una postal nuevamente posando con su bicicleta.

“Estoy cumpliendo 7 meses de mi accidente y aquí estoy, arriba de mi bici. Me dieron el alta médica hace un tiempo, pero asumo que volver a subirme a la bici no ha sido muy fácil“, partió señalando en la publicación que compartió en Instagram.

Luego continuó: “Muchos se preocupan solamente de recuperarse físicamente y se olvidan de la parte mental. Trabajar mis “nuevos miedos” será un trabajo largo y duro pero estoy lista para enfrentarlos“.

Finalmente expresó: “No quiero dejar de hacer las cosas que me gustan por culpa de mis bloqueos mentales”.

Aquí puedes revisar la publicación: