“No debe ser lindo para sus esposas”: Paula Pavic se va en picada contra quienes le envían piropos por redes sociales

La esposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, envió un mensaje contundente a sus seguidores de redes sociales, quienes constantemente le escriben mensajes de elogios en sus fotografías o videos.

A través de sus “historias” de Instagram, Pavic señaló que “me mandaron muchos mensajes de que estaba súper linda ayer, si estaba maquillada. Sí, la verdad es que me maquillé para la tormenta. Estaba aburrida y me maquillé”.

En esta misma línea, manifestó: “Les quería comentar que contesté hartos mensajes, pero después me di cuenta que habían muchos mensajes de hombres tirándome piropos y todo. No es de mala onda, (pero) no voy a contestar esos mensajes porque la verdad no me gustaría que mi marido estuviera contestando mensajes de minas que le ponen cosas así a él”.

Asimismo, la pareja de “Chino” indicó que “aparte creo que no debe ser lindo para sus esposas, sus novias o sus pololas que le anden tirando piropos a otras mujeres”.

Finalmente se dirigió a estas personas y les dijo que podían continuar comentando sus fotos o videos, pero con respeto: “Con el ‘simpática’ de los hombres, me conformo”, concluyó.