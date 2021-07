Julián Elfenbein y su aumento de peso: “Me dicen ‘el botón está que estalla y matarás al invitado de enfrente’”

Recientemente el conductor de “Pasapalabra” Julián Elfenbein habló con Giancarlo Petaccia, donde este último comenzó a hacer transmisiones en Instagram entrevistando a diversos rostros.

En este sentido el también conductor de “Podemos Hablar” tocó el tema de su salud, lo cual ha sido complejo para Elfenbein, quien tuvo un tumor y problemas al corazón.

“A todos nos tocan cosas, pero estoy bien. Ahora tuve un problemita en la clavícula, pero un detalle al lado de las otras cosas. Me tuve que operar hace unos 6 meses, y después me tuve que reoperar porque no pegaron los pernos. De lo otro de salud estoy bien, estoy trabajando harto y cuidando a los niños”, partió señalando.

Tras esto tocó un tema algo más incómodo, el cual tiene que ver con los hábitos alimenticios y el cambio de peso, donde Elfenbein reconoció que le daba vergüenza decir cuánto estaba pesando.

“Tú sabes que yo siempre pesé toda mi vida adulta 85 kilos. Yo mido 1.85, pesaba 85, que estaba bien. Desde el temita del corazón que tuve hace unos tres años me empecé a ir un poco para arriba y ahora estoy cerca de los…”, sostuvo algo nervioso, para luego decir que se encontraba en 100 kilos aproximadamente.

Luego continuó: “Sí, pero gambita un poco pa’ allá, un poco pa’ acá. Pero igual todavía tengo cuello, ¿o no…? Lo que pasa es que me ayuda que soy alto. Si yo no fuera alto se me notaría mucho más de lo que yo igual siento que se me nota. No me hago el pelotudo con eso, cuando me hacen este bullying de Ronaldo (el exfutbolista) yo me río, pero en realidad yo sé que es real y me doy cuenta, más allá del humor“.

Junto a esto sostuvo que su asesora de vestuario es quien también nota estos cambios. “A veces me dice ‘oye, el traje de Podemos Hablar que te preparé la semana pasada ahora no te cierra. El botón está que estalla y vas a matar al invitado de enfrente’. Y a los dos días me queda grande”.

Aquí puedes revisar la conversación: