“Me dio diabetes gestacional”: Loreto Aravena reflexionó sobre su difícil proceso de embarazo con inédita imagen del recuerdo

La actriz Loreto Aravena reflexionó sobre su complejo proceso de embarazo, compartiendo un potente mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde ostenta con más de 724 mil seguidores.

En la red social, la intérprete nacional publicó una inédita imagen del recuerdo de aquel período: “Julio 2015/ Septiembre 2015. Pasé las 40 semanas de embarazo y pude seguir esperando que naturalmente llegara el momento del parto”.

“Mi piel ya no daba más, mi ombligo, con la cicatriz de un piercing se abrió en una estría gigante junto a otras, ya casi no podía encontrar posición cómoda para dormir, subí 7 kilos y no paré de hacer ejercicio. Me dio diabetes gestacional y aún así tuve una espera hermosa, hibernando, leyendo, bordando, cultivando mente y espíritu preparándome, de algún modo, para convertirme en madre”.

Según explicó, “llevar a Ema en mi vientre es de las cosas más bellas que he podido vivir, conectar con ella, con mi cuerpo, para después verlo re acomodarse y volver mas fuerte que nunca para amamantar”.

Finalmente, la actriz comentó que “desde entonces siento que soy capaz de todo! La vida se abre paso milagrosamente y el cuerpo es capaz de resistirlo y adaptarse. Este es el lugar que habito pero además es mi herramienta de trabajo, lo amo, lo cuido, lo respeto“, cerró.

Revisa la publicación acá: