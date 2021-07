Coté López se llena de elogios con atrevida postal al desnudo

Este martes la modelo nacional Coté López compartió en sus redes sociales una curiosa anécdota vivida durante una sesión de fotos con el profesional Ignacio Rojas, donde se llevó una gran sorpresa que termin

“Llegué al estudio, se sienta a mi lado Nacho Rojas y me dice, ‘Cote, ¿sabías que las fotos son desnuda?"”, indica la influencer en su última publicación de Instagram.

“Yo me reí fuerte, hasta agregué un ‘ay que eres chistoso’ pero él no se rio. No dijo nada, entonces descubrí que era en serio”, agregó entre risas antes de presentar la imagen.

Pese a la curiosa historia, la atención de sus seguidores la acaparó exclusivamente la fotografía compartida, en la que, tal como le comentó el fotógrafo, se aprecia a la modelo desnuda, vistiendo solamente un accesorio con forma de alas en su espalda.

