Duerme solo 5 horas: Así es la agitada vida de Piscilla Vargas como periodista y madre

La vida de un periodista puede ser muy ajetreada y eso lo sabe bien Priscilla Vargas, quien conduce de lunes a viernes por las mañanas “Meganoticias Amanece” junto a su compañero José Luis Repenning.

El pasado domingo la comunicadora aludió a su estilo de vida, luego de que compartiera una historia de Instagram a las 22.30 horas, cuando terminaba el noticiero central de Mega y se dirigía a subirse a su auto.

“Voy a dormir como 4 horas, pero aquí voy a estar, tempranito“, afirmó en el registro, el cual cumplió al otro día, ya que el lunes se mostró a las 5:15 horas en el canal.

Este tema fue tocado en una entrevista que entregó a LUN, donde se refirió a su ajetreada vida y cómo lo hace para dormir tan poco.

“Llevo 20 años en el mismo horario (en el canal). Cuando partí me levantaba a las 5 am, porque entraba a trabajar a las 6:30. Después empezó el Transantiago, la gente se levantó más temprano y se crearon estos programas antes de las noticias y ahí empecé a trabajar a las 5:30 am”, partió señalando.

Luego continuó: “Hoy llego al canal a las 5:15 porque voy al aire a las 5:45 con Meganoticias amanece. Tengo media hora para arreglarme y salir como lechuga”.

Por otro lado Priscilla reconoció que se acuesta después de ver los últimos noticiarios. “Tengo que quedarme con lo último para no estar tan desenchufada y tener lo más fresco de la mañana”, aclaró.

“Terminan las noticias, apago la tele y cierro los ojos, aunque no tenga sueño. No veo una película hasta quedarme dormida, yo apago la tele. Es una ceremonia para dormirme. Yo me despierto a las 4:15 am. Me levanto, me ducho y me voy”, sostuvo.

Respecto a su despertar, señaló que al menos “no me tengo que peinar ni maquillar porque eso lo hago en el canal. Mi ducha no dura más de cinco minutos, no me pongo a cantar, y no me quedo dando vueltas en la cama. Suena el despertador y me levanto”.

Finalmente expresó que “hace un tiempo leí algo que me preocupó, que la gente que duerme poco envejece más rápido, pero yo creo que estoy mejor, no me siento avejentada. Lo que sí, cuando duermo más de cinco horas despierto con la cara hinchada y los ojos tengo que abrirlos con una grúa, no sé por qué será”.