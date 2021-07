“Mi pueblo está muriendo de hambre, enfermedad y opresión”: Lisandra Silva reacciona con potentes mensajes a protestas en Cuba

La modelo Lisandra Silva se refirió a la compleja situación que se vive en Cuba, luego de que miles de sus ciudadanos salieran a las calles a marchar contra el gobierno.

Mediante su cuenta de Instagram, la pareja de Raúl Peralta aseguró que “mi pueblo está muriendo de hambre, enfermedad y opresión ¡Eso no es nuevo! ¡Está pasando hace más de 60 años! ¡Pero ahora se sabe!”.

Junto a esto, expresó que su pueblo “ahora está alzando la voz. Ahora mi pueblo está en las calles. Ahora con el internet se está haciendo viral”.

En esta misma línea, la exchica reality sostuvo que los ciudadanos “no tienen armas, no tienen ni palos, ni piedras, no tienen ni carteles, porque no hay papel, ¡Pero tienen voz!”.

Revisa a continuación sus “historias”: