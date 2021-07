“Me va a permitir estar en lo que más me gusta a mí”: Martín Cárcamo debutará con programa de concursos en Canal 13

El animador Martín Cárcamo debutará con un nuevo espacio de concursos en Canal 13, llamado “¡Qué dice Chile!”. “Yo defino a este programa como uno luminoso, alegre y popular, porque los protagonistas serán los participantes“, sostuvo el comunicador sobre la producción.

El programa enfrentará a dos grupos de cuatro personas (familiares, amigos, colegas de trabajo o vecinos) que competirán entre sí para nombrar las respuestas más populares de una encuesta con el fin de ganar un premio en dinero. Un duelo de memoria, rapidez e ingenio donde los equipos competirán para descifrar el verdadero pensamiento de los chilenos.

Cárcamo detalló que “este es un programa que tiene muchas virtudes porque es familiar, va a acompañar a las personas, es transversal y es muy fácil jugar desde la casa. Lo que más me gusta es que pone de protagonistas a la gente: los equipos o las familias que van a competir. Es un juego del que no se necesita mayor conocimiento, necesitas tener rapidez y creatividad, entonces eso permite que pueda jugar desde un niño hasta un adulto mayor”.

“Estoy muy agradecido del canal que me haya dado esta nueva oportunidad de entrar en este formato; prácticamente toda mi carrera la he hecho con programas diarios, entonces me acomoda estar en espacios que estén en contacto con la gente de manera permanente y si son programas familiares mucho mejor. Me va a permitir estar en lo que más me gusta a mí… ¡Que es animar: entregar ánimo!”.

“¡Qué dice Chile!” será la adaptación chilena de “Family Feud”, programa estadounidense que cuenta con más de 20 temporadas y es actualmente liderado por el conocido presentador Steve Harvey.

¿Quieres inscribirte? Haz clic acá.