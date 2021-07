Brote de Covid-19 obliga a parar el rodaje de House of the Dragon, el primer spin off de Game of Thrones

Este martes se confirmó que el rodaje de House of the Dragon, la primer serie spin off de Game of Thrones se debió suspender debido a un brote de Covid-19 dentro del reparto.

Según el diario Deadline, los contagios se produjeron mientras se grababan escenas en el Reino Unido. Esta serie, derivada la exitosa saga de libros, está basada en Fuego y Sangre, la novela escrita por George R. R. Martin.

Actualmente la serie está fijada para estrenarse en 2022, y daría el puntapié inicial a una saga de producciones del “universo” de Game of Thrones, luego del rotundo éxito mundial que logró esta serie que se extendió desde 2011 hasta el 2019.

House of the Dragon se ambientaría 300 años antes de los hechos de la serie original, y se centraría en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes en esta historia de fantasía épica.