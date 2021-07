Emeterio Ureta explicó su enigmática salida de “The Covers” antes del estreno

Esta madrugada el ex rostro de televisión y empresario, Emeterio Ureta explicó las razones que lo llevaron a dar un paso al costado de The Covers: Tributo a las Estrellas, de Mega, antes de que el programa saliera al aire.

Lo único que se sabía de este enigmático hecho, era que Ureta simplemente no pudo alcanzar el estándar necesario para desarrollar su imitación de una forma aceptable, según informó el propio canal.

Tras esto, Emeterio recurrió a su cuenta de Instagram para transmitir y explicar en vivo todo el asunto frente a sus seguidores.

“No continué en el programa de Mega, que lo estábamos grabando en el Canal 13, curiosamente y que se llama The Covers (…) no resultó (…) renuncié tranquilo”, detalló.

En ese sentido comentó que tras su salida ““Los periodistas me han llamado. ‘¿Qué pasó?’, ‘¿hay problemas de plata?’, ‘¿te eliminaron?’, ‘¿cómo fue la historia?’ (me preguntan). No, fue una cosa muy simpática”.

“En realidad reconocí que no soy bueno para el canturreo. Y en la vida cuando tú no ves que lo puedes hacer bien, es como que te pases una moto y no la puedes manejar”, detalló.

Tras su salida del programa, llegará a reemplazarlo el actor nacional Otilio Castro. Pese a que el espacio aún no tiene fecha de estreno, ya se sabe que serán 48 los famosos que competirán por un lugar en la gran final.

Del total de los participantes, solo cuatro avanzarán a esta siguiente fase, de los cuales solo dos avanzarán a la final que coronará al ganador de The Covers.