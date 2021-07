“Es como si me ofendiera que me dijeran blanca”: Claudia Conserva fue tildada de “racista” por particular comentario en “Milf”

La animadora Claudia Conserva fue tildada de “racista” por algunos usuarios de redes sociales, luego de que mencionara una particular frase en su programa “Milf”.

Todo comenzó cuando la comunicadora se refirió a una noticia sobre una adulta de 94 años, que ingresó por primera vez a una tienda de novias en Estados Unidos.

En este sentido, Conserva aseguró que se trataba de “una señora ‘de color’ y ella es negra, linda, preciosa, se iba a casar en el año 52, y fíjate que el tema del racismo en esa época en Estados Unidos era heavy y nunca la dejaron a entrar a una tienda donde vendían el vestido que ella quería ponerse para su boda“.

Fue este comentario el que fue catalogado como “racista”, por lo que la misma animadora decidió defenderse. “No sé si en Instagram o en Twitter, no sé, que hinchan que le dicen de color a los… ¿cómo se dice? Es como que yo me ofendería que me dijeran blanca, clara”, dijo.

“Yo te prometo que dije ‘gente de color’ y entonces ahh.. Después uno dice ‘negro’ y empiezan ‘oh le dijo negro’’, entonces no sé”, explicó posteriormente.

Asimismo, precisó que nunca hubo mala intención, agregando que “lo hago muy desde la igualdad, es como si me ofendiera que me dijeran ‘blanca’, ‘amarilla’ o ‘rosada’, como que no es tema, pero hay gente que sí repara, entonces que nos diga cómo se dice”.

“Las nuevas generaciones me gustan porque son súper estrictas y no te dejan pasar una en las formas de referirse, no solo a personas ‘de color’ o afrodescendientes, sino también a personas con un montón de situaciones. Tenemos que ir aprendiendo y educándonos entre todos”, finalizó.