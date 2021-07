“No han trabajado nada, lo único que han hecho es hacer el ridículo”: Patricia Maldonado cuestiona con dureza el rol de los integrantes de la Convención

La animadora Patricia Maldonado criticó duramente el rol que han ejercido los integrantes de la Convención Constitucional. En su programa “Las Indomables”, la comunicadora les envió un categórico mensaje a los miembros de la entidad.

“No han trabajado nada, lo único que han hecho es hacer el ridículo y causarle vergüenza a todo el país, por la ignorancia, por la incapacidad”, dijo molesta.

Asimismo, enfatizó que “no son nada, yo no puedo creer que ahí hay abogados, deben haber cinco inteligentes, no hay más, el resto es caca, esa es mi opinión”, expresó.

Por su parte, Catalina Pulido señaló que “yo no tendría estómago para ahí, yo creo que realmente mi salud no tiene precio”.