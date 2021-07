Jordan Peele anuncia el estreno de su próxima película de terror: La tercera tras Get Out y Us

El aclamado director de cine, Jordan Peele, sorprendió hoy en las redes sociales tras revelar por primera vez “Nope”, su próxima película de terror.

Mediante su cuenta de Twitter, el ganador del Oscar en 2018 mostró la primera imagen de la cinta, la cual hasta hoy, era un completo secreto. En esta además se presenta la fecha de estreno de esta nueva producción: 22 de Julio de 2022.

En el poster promocional, se aprecia además algunos de los talentos que formarán el reparto, como el ganador del premio de la academia Daniel Kaluuya (Get Out 2017), Keke Palmer y Steven Yeun.

Esta película fue filmada en secreto, por lo que no se tenía ninguna información de la producción hasta que su director decidió revelarla al público.

De esta forma, Nope, será la tercer película de Peele, tras Get Out de 2017, y Us, de 2019.