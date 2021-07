Alejandro Sanz deslumbra con interpretación en los Juegos Olímpicos 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalmente iniciaron, los cuales contaron con una especial ceremonia de inauguración en donde el cantante Alejandro Sanz sorprendió tras cantar la canción “Imagine” de John Lennon.

El artista español además compartió un video a través de Twitter, donde reflexionó sobre su participación en este evento, donde además dejó ver los cuidados que se tuvieron debido a la pandemia del Covid-19.

“Hoy el honor me teletransporta a otro mundo.Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Mi voz será la de todos. Tiemblo de felicidad“, escribió junto al video.

Hoy el honor me teletransporta a otro mundo.Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJOO🏅 Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad 🙏

I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 @Olympics Opening Ceremony! https://t.co/pg0SCOfWYT. #StrongerTogether #Olympics pic.twitter.com/tL0PSuBrkO

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 23, 2021