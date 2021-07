“Él determinó eliminarme porque yo no era obediente”: Helhue Sukni se refirió sin filtro a su eliminación de “El Discípulo del Chef”

Durante la noche del jueves se emitió el primer capítulo de el programa “El Discípulo del Chef“, transmitido por las pantallas de Chilevisión, el cual fue todo un éxito en su estreno.

Cabe recordar que el programa está compuesto por 18 participantes, entre ellos Bombo Fica, Giuliana Sotela y Víctor Díaz, quienes competirán para convertirse en el gran ganador del espacio.

Fue en este contexto que la primera eliminada fue la abogada Helhue Sukni, quien se mostró sumamente molesta en medio de la competencia, debido a la gran presión que ejercía sobre ella el chef Ennio Carota.

Y tras su salida del espacio de cocina, la popular abogada tuvo sus descargos, en una cápsula de redes sociales denominada “Sin Filtro”, donde argumentó el porqué de su actitud.

Sobre su eliminación Sukni sostuvo que fue por ser “desordenada, revoltosa, rebelde, porque no le hacía caso al chef (…) él determinó eliminarme a mí porque yo no era obediente, me decía que no le echara tanta sal a la comida y yo le echaba mucha sal”.

Consultada respecto a si la utilización de su celular fue el motivo de su salida, la profesional precisó que “no creo porque de todo lo que hemos grabado, hoy día en la tarde no más se me ocurrió sacar el celular“.

Finalmente aseguró que a quién más extrañará será a la actriz Patricia López, porque “es muy simpática”. Además, no descartó volver al espacio. “Cuando me inviten, vengo. Yo feliz”, dijo.