“No significa ser amigos ni andar mandándose WhatsApps”: Amaya Forch reflexiona sobre su relación actual con Amaro Gómez-Pablos

La actriz chilena Amaya Forch reveló diversos detalles de cómo es su relación actual con el periodista Amaro Gómez-Pablos, de quien se separó hace más de ocho años.

En conversación con Julio Jung Duvauchelle para el programa El Cuestionario, la actriz aseguró que cada relación es distinta y lo más importante es ser honestos.

“Te casaste, formaste familia, tienes dos hijos maravillosos, pero como mucha gente, te separaste finalmente… Y me encantaría si pudieras dar un consejo a tantos chilenos y chilenas que se separan, a cómo sobrellevar de buena manera una separación”, fue el comentario de Jung.

Sobre esto, Forch puntualizó que “depende, cada caso es muy distinto. Cuando uno se separa tienes que ser honesto con uno y tienes que dejarte ser y sentir todo lo que estás sintiendo“.

“Con el tiempo, cuando ya pasa todo el dolor de la separación y uno puede estar más tranquilo, hay que tener la sabiduría de tratar de llevar la relación con el ex lo mejor posible para los niños”, añadió la intérprete.

Eso sí, aseguró que “eso no significa ser amigos ni andar mandándose WhatsApps. Pero sí en las cosas que tienen que ver con los niños me parece súper bien tener buena onda para ponerse de acuerdo“.

En este sentido, evidenció cómo es su relación actual con el periodista de Canal 13: “El cumpleaños anterior de mi hijo lo celebré con mi exmarido y exsuegra en casa… El anterior estaba él con mi exsuegra, estaba mi pololo de ese momento ahí. O sea, lo más sano es enseñarles a los hijos también a no ser rencorosos”, dijo.