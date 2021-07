“Qué lástima que te consideres un imbécil”: CQC le respondió con todo a Pablo Mackenna

Fue el pasado 20 de julio cuando el escritor Pablo Mackenna criticó duramente el regreso del icónico programa “Caiga Quien Caiga (CQC)”, que retornó a las plataformas digitales abordando las primarias presidenciales.

En conversación con la animadora Francisca García Huidobro, para el programa “Noches Velvet”, Mackenna señaló que “CQC derivó en un programa de internet que solo aparece para las elecciones. Pero es un asunto que hace Wom con ‘Cuchillo’ Eyzaguirre. Yo estoy desmarcado de él hace mucho tiempo”.

En este sentido, aseguró que “a mí me interesa el humor, esa herramienta es fundamental. Creo que un mundo sin humor es lo más cercano al desfiladero que estamos”.

No obstante, fue categórico en asegurar que CQC en la actualidad no se puede realizar. “Estoy seguro que no se puede porque éramos unos imbéciles (…) Jugábamos en unos límites que aprendimos a controlar. Nos reíamos de todos, de las mujeres”.

“Esta bien reírse del político que te roba, pero no de la gente de la tele que no le había hecho daño a nadie”, complementó.

Reacción de “CQC”

Luego de las palabras de escritor, el equipo de Caiga Quien Caiga decidió responder y lo hizo sin filtro en la última emisión del espacio.

Felipe Bianchi dijo que “puedo entenderlo, porque a sus 52 años y después de la vida que ha vivido Pablo Mackenna, la verdad, no sabe ni lo que recuerda”.

Por su parte, Sergio Feito señaló: “Qué lástima que te consideres un imbécil, Pablo. Hay terapia para superar eso”. Una similar opinión a la de Iván Guerrero, quien indicó que “la definición de imbecilidad, según los griegos incluso, ha estado siempre en la boca de quien la dice”.

“Yo le diría simplemente ‘¡hueón mala leche!’. Fome y mala leche”, replicó Simone Mardones, seguida nuevamente de Bianchi, quien manifestó: “En fin. Las cosas así pasan. Pero estamos enojados, se lo digo de frente: estamos enojados y tenemos derecho a estarlo”.