“Si quieren me demandan”: Helhue Sukni explicó su actitud en “El Discípulo del Chef” y disparó contra Chilevisión

La conocida abogada Helhue Sukni fue la primera eliminada del programa “El Discípulo del Chef” que comenzó a emitirse esta semana, en medio de una polémica por su actitud mostrada en el programa y una discusión con el jurado Ennio Carota.

Ahora subió un video en Instagram donde sin filtro dijo que “les voy a contar porqué la tía Helhue estaba chata”.

“Estaba chata, porque la huevada se supone que empezaba el día lunes a las 8 de la mañana e íbamos a salir a las 6:30 de la tarde y eran las 9:15 (de la noche). Por eso me dio la locura”, contó.

La popular abogada reveló que “le hablé a la productora y le dije: ‘Pídeme un taxi, me quiero devolver a mi casa, porque es muy tarde’. Igual me arranqué a hacer audiencias, y debo agradecer al equipo porque los 17 famosos me esperaron a mí”.

“Todo lo que ustedes vieron ayer, que duró dos horas, lo hicimos en dos días -de las 8 a 9:15, y al día siguiente de las 3 a las 9 de la noche-.¿Qué quieren?, ¿cómo no iba a estar con así el caracho?“, se descargó.

“Yo no estoy para perder dos días”, agregó.

“Y lo digo acá. Si quieren me demandan los de Chilevisión… No nos tenían sillas; no nos tenían calefacción, no tenían estufa. Ustedes cachan lo que es Machasa… un frío, les encargo el frío. Me recagué de frío”, reveló.