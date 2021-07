“Hay que cuidarse tanto de lo que uno habla”: Cristina Tocco dispara contra “Me Late” por “sacarla de contexto” en previa de Masterchef

La actriz Cristina Tocco será una de las 18 celebridades que competirá por el premio mayor de “Masterchef Celebrity” que comienza este domingo 25 de julio y al respecto subió un video en su cuenta de Instagram aclarando una situación que vivió con la prensa de espectáculos.

Según indicó la reconocida artista, fue “sacada de contexto” de una entrevista con Cristián de la Fuente para Revista Velvet donde habló del cansancio que le genera su estadía en el programa, pero donde rescataba la “maravillosa” experiencia que está viviendo.

“Hola, mis amores, ¿cómo están? Estoy medio escondidita aquí improvisando este video“, comenzó diciendo en su publicación.

“Me gusta resolver las cosas apenas me preocupan”, agregó, para luego contar lo que ocurrió. Si bien reconoció que dijo que Masterchef Celebrity “demanda mucho tiempo de trabajo y a esta altura de mi vida, me canso, hablé también de que rescato la experiencia maravillosa, estamos muy cuidados, la producción es fantástica, es una experiencia fuerte pero muy necesaria, estoy muy contenta de estar viviéndola”.

“La prensa sacó de contexto cosas, entonces hablan del agobio de la Tocco, que no se qué, incluso Me Late que es un programa que me gusta y que le tengo mucho cariño al ex Huevo Fuenzalida, Daniel, y empatizo con todos sus panelistas, yo entiendo, viven de la prensa. Pero soy una profesional seria y agradecida además. No crean”, señaló.

“Hay que cuidarse tanto de lo que uno habla”, dijo la actriz.

Revisa el video: