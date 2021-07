Eduardo Vargas confirmó su quiebre con Daniela Colett: “Estamos separados, pero viviendo juntos”

Tras varias semanas de especulaciones y rumores en las redes sociales, el futbolista Eduardo Vargas finalmente se refirió a su relación con Daniela Colett, esposa con quien tiene tres hijos, la cual habría llegado a su fin.

Cabe señalar que la modelo brasileña hace algunas semanas había compartido llamativos mensajes que apuntaban a una separación con el futbolista, sin entregar mayor detalle.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, Vargas confirmó y detalló este fin de relación. “Con Daniela estamos separados… Estos días que he estado recuperándome del Covid hemos estado todos juntos en la casa. Todos tenemos que estar encerrados“, partió comentando, aludiendo al resultado positivo de Covid-19 que obtuvo recientemente.

Respecto a la convivencia con Colett, señaló que ha sido “normal. Somos padres de tres hijos y hay que tener una buena relación. Eso no tiene nada de raro. Es duro separarse. A nadie le gusta pasar estas cosas, pero trato de tener una buena convivencia”.

Por último se refirió a su nuevo contagio de Covid-19, donde el futbolista señaló: “Esta vez no tuve los malestares de la primera vez que me dio Covid-19, cuando incluso perdí el olfato y sufrí dolores de cabeza. Ahora fue diferente. Seguramente las dos dosis de la vacuna me ayudaron para no pasar lo mismo que cuando recién llegué a Brasil”.

“Es cierto. En Brasil, uno viaja constantemente y es poco el tiempo que tiene para estar con los hijos. Encerrado he valorado esas cosas. Jugamos todo el día y eso es gratificante“, cerró el deportista.