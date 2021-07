“Ni lo seguían en Instagram”: Dj Méndez develó aprovechamiento de rostros de TV tras muerte de “El Gitano”

El pasado domingo se dio a conocer el fallecimiento del artista Claudio “El Gitano” Valdés, hecho que impactó en el mundo del espectáculo nacional.

Este tema ha sido tocado por diversos portales y medios nacionales, luego de que el joven cobrara fama tras participar en el programa de Chilevisión “Talento Chileno“, en donde logró el 2do lugar.

Bajo este escenario el cantante Leo Méndez también se pronunció sobre su fallecimiento, sin mencionar su nombre, pero realizando una dura crítica a quienes hoy reconocen el talento de Claudio, pero no lo hicieron cuando estaba vivo.

Con un video que compartió a través de su cuenta de Instagram el músico, también conocido como “DJ Méndez”, expresó: “Me da mucha pena lo que le pasó a un colega. No voy a decir su nombre porque por ende este mensaje. Mis condolencias a su familia, no era mi amigo, pero obviamente sabía quién era, su música, su talento”.

“Me da más pena todavía toda la gente que ahora empieza a subir fotos, los medios de comunicación lo nombran, si nunca lo invitaron a su matinal. Te apuesto que varios que están subiendo fotos, videos con él, ni siquiera lo siguen en Instagram, ni lo han llamado para saber cómo ha estado este último tiempo. Yo creo que eso les pertenece a las personas cercanas“, sostuvo luego.

Tras esto profundizó en su punto, señalando que son varios los músicos que no son reconocidos en vida: “Me di cuenta en especial por gente de los medios de comunicación, hasta lágrimas botaron y yo creo que ni sabían dónde estaba esta persona las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años, pero ahora, horas y horas transmitiendo”.

