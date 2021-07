Yo Soy: Doble de Julio Iglesias se molesta con el jurado tras críticas: “Trato de tomar todo lo que me dicen”

Durante una nueva edición de Yo Soy: All Stars, este martes se vivió un tenso momento en el cual Roberto Perada, imitador del cantante español Julio Iglesias, respondió al jurado por las críticas recibidas por su performance.

Esto debido a que pese a intentar considerar todas las recomendaciones y consejos que le han dado, para aplicarlas en sus presentaciones, el jurado ha seguido siendo severo con el peruano.

En esta ocasión Perada interpretó “Quiero”, pero su calidad dejó insatisfechos a los jueces, quienes nuevamente le mostraron sus falencias al personificar al icono español.

El primero en entregar sus reflexiones fue el emblemático ex animador del festival de Viña del Mar, Antonio Vodanovic.

“Estamos ahí, tratando de encontrar al personaje, definitivamente. El aire que imprime el vibrato es livianito y el acento que tiene me llega a la mitad de camino. Usted estuvo con tarjeta amarilla y ahora puede pasar a eliminación. Cuidado”, advirtió.

Posteriormente fue el turno de “La Baladista de América”, Myriam Hernández, quién fue categórica al indicar que “el vibrato de Julio Iglesias es bastante más rápido y el color de voz un poco más áspero, pero tú has hecho un muy bien Julio Iglesias. Solo me pareció que hoy no fue la mejor presentación”.

Tras esto, el tercer integrante del jurado, el actor Cristián Riquelme, le preguntó, “¿Cómo se siente?”, a lo cual Pereda simplemente se desahogó.

“Yo los escucho a todos, trato de tomar todos lo que ustedes me dicen, porque quiero plasmarlo aquí, pero ya no sé de qué forma cantarlo, porque cuando lo veo en televisión, si lo hago más suave ya no se va a escuchar y hay mucha gente que me dice ‘más volumen’ y si le pongo más volumen, ya no se va a parecer a Julio”, expresó.

“Ya no sé qué hacer, porque hay cantantes que cantan con voz entera, plan la voz y se acabó”, lamentó el intérprete peruano.