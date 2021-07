Mariana di Girolamo reveló cómo es su nueva vida en España: se fue a vivir junto a su pareja

La actriz nacional Mariana di Girolamo contó diversos detalles de su nueva vida en España, lugar donde vive junto a su pareja, el DJ Sebastián Román.

“Siempre fue un sueño vivir afuera, desde hace muchos años lo quería. Y ahora apareció la oportunidad. Terminé Los Prisioneros, terminé La Jauría y me vine para acá”, comentó la intérprete sobre su vida en Madrid, en conversación con Las Últimas Noticias.

“Mi familia está en Chile, mi casa está allá, pero siempre tuve esa curiosidad tanto a nivel personal como profesional de estar en otro lado (…) No lo pensamos mucho. Dijimos ‘vamos’ y nos fuimos”, agregó.

“Yo tampoco tenía un proyecto pronto, estaba todo servido para hacerlo. Igual creo que hay que ser corajudo para tomar este tipo de decisiones. O sea, es dejar la casa, la familia, los amigos y yo en Chile siempre tengo trabajo, a veces más, a veces menos, pero hay trabajo”, complementó.

Sobre el ámbito profesional, Mariana destacó que “no tengo muchos miedos, siento que siempre voy a tener cosas en Chile y voy a poder volver. Me hubiese parecido insoportable quedarme con ese gustito de no saber qué hubiese pasado. Por eso me vine“.

En cuanto a su vida en pareja, la actriz reveló que su pololo “siempre le ve el lado positivo a las cosas, y esto era algo que ambos queríamos hacer. Él es músico entonces hace un rato ya estaba súper difícil para el rubro… la idea es que a ambos se nos puedan abrir puertas con esto. Estamos trabajando para que así sea“.