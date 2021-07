Viñuela y su crítica a los matinales tras salida de Mega: “Están enfocados en la información y el sensacionalismo”

El pasado miércoles el animador José Miguel Viñuela informó de su salida de Mega tras 19 años en la señal privada, siendo el día de ayer su último día en el canal.

Bajo este sentido el comunicador habló brevemente con Las Últimas Noticias, en donde reflexionó sobre la televisión y los matinales de hoy en día.

“Hoy los matinales no están enfocados en la entretención. Están enfocados en la información y el sensacionalismo”, partió comentando el periodista.

Junto a esto además señaló que, bajo su criterio, “nunca se debería haber transado la esencia de los programas”.

“No sé si por miedo, transaron la esencia y dejaron de entretener y se dedicaron solamente a informar. Se convirtieron en un apéndice de las noticias”, afirmó Viñuela.

Por otro lado también se refirió a su futuro, señalando que no tiene planes de regresar a la televisión en el corto plazo. “Quiero estar un buen tiempo fuera de la tele abierta. Lo que me pasó el último tiempo es que yo sentía que estaba en cuerpo, pero no en alma”, partió comentando.

Luego continuó: “Si mañana se abre una ventana de entretención en un canal de televisión abierta, lo pensaría, pero sí hay una cosa de la cual me di cuenta y es que yo soy un entretenedor, esa es mi tecla y no volvería a tocar ninguna otra que no tenga que ver con eso“.