“Dinos si te molesta”: Nicole “Luli” Moreno reaccionó a particular apodo que le dieron sus seguidores

La modelo Nicole Moreno conquista en sus redes sociales cada vez que muestra sus avances físicos, en momentos en que se encuentra entrenando para una competencia fitness.

Pero no solo por eso. La ex reina de Viña también se ha ganado el cariño de sus seguidores que la tienen como un ícono por sus apariciones en televisión, forma de hablar, polémicas y sentido del humor.

En ese contexto, hace un tiempo surgió un nuevo diminutivo para “Luli”. Se trata de “Loo Lee”, del cual ahora dio su veredicto.

Todo comenzó en una publicación donde dio la bienvenida a agosto, el mes de su cumpleaños.

Un seguidor le preguntó directamente: “Luli si de verdad nos lees dinos porfa si te molesta que te digamos Lou Lee o no ☹️ a mi me gusta mas Lou Lee pero no se si te molesta”.

La modelo sorprendió al responder en poco tiempo: “Hola!!! Noooooo al contrario cuándo lo leí la primera vez!! Dije wowwwww Amo 🥰🥰🥰🥰🥰👌💖”.

