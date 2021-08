La sincera reflexión de Francisco “Chapu” Puelles sobre su drástico cambio de vida alejado de la televisión 

Francisco “Chapu” Puelles habló sobre el cambio que experimento su vida tras decidir alejarse de la televisión. El actor compartió su reflexión en Instagram y generó comentarios entre los internautas.

Es necesario recordar que Chapu participó de su última teleserie el años 2018. Posteriormente, pese a tener ofertas laborales en el mundo del espectáculo, decidió dedicarse a su hostal y se radicó en la localidad de Las Cruces junto a su pareja, la actriz Montserrat Ballarin, con quien tuvo a su primer hijo.

“¿Y si nos dedicamos a ser felices ? Y si lo que opine el resto se lo dejamos al resto”, partió en la publicación el también ex integrante de Calle 7.

A lo anterior agregó: “Una vez me propuse cambiar el rumbo de mi vida y elegí dar un paso al costado del camino que venía pavimentado para probar otras formas otras experiencias 🙏🏾. De eso ya van como 3 años y todavía no me arrepiento de haber cambiado mi rumbo”.

“¡La vida es por naturaleza es desafiante, compleja y un poco loca! Si dejamos que ella nos lleve serenos la consecuencia de todo lo que sucede a nuestro alrededor 🙏🏾. Decidí que por voluntad la felicidad sea una prioridad y que la tranquilidad sea mi compañera de viaje“, complementó.

Finalmente, Chapu señaló: “Que lo más simple de la vida sea lo más sorprendente y que todo el ruido exterior desaparezca cada vez que decido ser feliz, es un gran esfuerzo, ser feliz es la pega más dura, desafiante y enriquecedora que he elegido seguir. No siempre lo logro, pero siempre lo intento”.

La publicación obtuvo más de 14.200 Me Gusta y múltiples comentarios de los internautas, quienes aplaudieron la decisión del actor.

