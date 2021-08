“Uno tiene que aprender a reestructurarse”: Karla Constant aborda repentina salida de José Miguel Viñuela de Mega

La animadora Karla Constant abordó la repentina salida de José Miguel Viñuela de Mega, lugar donde permaneció por largos años de su vida.

En conversación con Francisca García-Huidobro para el programa de la Revista Velvet, la exrostro de “Mucho Gusto” señaló que a José Miguel “lo quiero mucho, fue mi compañero de trabajo durante mucho tiempo, y lo mismo que dije de ‘Lucho’ (Jara) yo lo diría de él, o sea, José Miguel Viñuela es un gran animador, tiene muchos talentos, él mismo lo dijo y por algo pidió disculpas, pero yo siento que en este minuto su camino lo está llevando hacia otro lado”.

En esta misma línea, Constant afirmó que “solo Dios sabe si el día de mañana él va a volver. Es que esta vida es misteriosa, y no porque yo sea mística, es que la vida es misteriosa”.

“De repente tú has planificado un montón de cosas, te viste en otro lugar haciendo otro tipo de cosas, y tal vez vuelves, lo que te quiero decir es que todos los que no están, no solamente los del matinal de Mega, que para mí no han dejado de ser los profesionales tremendos que considero que son“, prosiguió.

“A veces uno tiene traspiés, a veces uno comete errores, pero por eso uno tiene que aprender a reestructurarse, volver a pararse, tal vez la tele ya no va a ser más tu camino y tu camino es otro”, reflexionó la comunicadora.

