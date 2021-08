Paula Daza desclasificó cuál es su “desquite” tras los balances del Minsal

El pasado lunes debutó el nuevo espacio de CHV conducido por Julio César Rodríguez llamado “Pero con Respeto“, donde se contó con la subsecretaria de Salud Paula Daza como invitada.

Uno de los temas obligados que se tocó fue las preguntas que frecuentemente debe responder, luego de que el ministro de Salud Enrique Paris le genere el enlace.

“Me ha tocado que cuando no ha estado el ministro, por distintos motivos, yo le paso la pregunta que no sé a Dougnac, y ahí me desquito“, partió señalando Daza, explicando que así logra que otras personas respondan por ella.

Jutno a esto Daza aprovechó de elogiar al subsecretario de redes asistenciales: “Dougnac está muy lúcido, siempre muy atento“.