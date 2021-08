Gala Caldirola se refirió a supuesto romance con participante de “El Discípulo del Chef”

Los rumores en torno a la nueva vida amorosa de Gala Caldirola no se detienen. Esto, luego de que a mediados de año la modelo española confirmara el quiebre de su relación con su esposo, el futbolista Mauricio Isla.

Ante este escenario ya enfrentó los rumores que la vincularon con el exchico reality Pascual Fernández, donde desmintió la situación. No obstante en esta oportunidad fue vinculada con uno de sus compañeros del programa “El Discípulo del Chef”.

Hablamos de Camilo Huerta, tema que Gala Caldirola aclaró en conversación con “Charlando”, programa de Instagram que es conducido por Mariela Montero.

Luego de que iniciara el live, los mensajes de los cibernautas no se hicieron esperar. “Estoy viendo unos mensajes ahí… ¿Por qué la gente dice cosas sin sentido?“, partió declarando Gala Caldirola.

Tras esto, aclaró su relación con Huerta: “He visto como 40 comentarios que dicen que yo estoy saliendo con un amigo mío, que nada que ver. Lo voy a decir, porque me hace mucha gracia“.

Por último recalcó que se trataría solo de un amigo: “Me hace gracia porque es súper amigo. El día que yo salga con alguien os lo voy a contar, ¿ya? Yo soy súper abierta en esos temas, no tengo ningún problema. Pero no, no estoy saliendo con Camilo Huerta. ¡Qué pesados!”.

Aquí puedes ver la transmisión completa: