La sorpresa que se llevó Trini Neira al ver fotografía de su madre: “¡Ahí estaba!”

Una gran sorpresa fue la que se llevó la hija de Pamela Díaz, Trinidad Neira, al ver una fotografía publicada por su madre en la plataforma de Instagram.

Y es que en medio de las grabaciones para el próximo programa de Díaz en Televisión Nacional, el cual tendrá por nombre “Mochileros“, la comunicadora compartió una postal en una cancha de tenis, aparentemente ubicada en Viña del Mar, junto a la madre de Nicolás Massú, conocida como “Tía” Sonia.

“Aquí seguimos grabando para Mochileros”, dijo Pamela junto al registro, que ya cuenta con más de 19 mil “likes” en la red social.

No obstante, la nueva animadora de TVN causó la sorpresa de su hija, quien no dudó en comentar la fotografía, con un particular reclamo: “Mi poleraaaa, ahí estaba”, manifestó la joven.

Revisa la publicación acá: