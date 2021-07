“Se está cumpliendo el sueño”: Así será el nuevo programa de Pamela Díaz en TVN

La animadora Pamela Díaz arribará a Televisión Nacional (TVN) con un nuevo programa llamado “Mochileros”, el que será transmitido todos los sábados, como una de las nuevas apuestas de la señal pública en este segundo semestre.

“Hace años que deseaba hacer un programa como ‘Mochileros’, lo planteé varias veces y ahora en TVN se está cumpliendo el sueño, así es que no puedo estar más feliz”, cuenta Pamela Díaz.

Las grabaciones se iniciaron hace algunas semanas reuniendo a Pamela Díaz con distintas figuras como Luis Jara, Karen Doggenweiller, Jordi Castell y Carmen Gloria Arroyo, entre otros, recorriendo con ellos el centro, norte y sur del país para mostrar la belleza de sus paisajes, pero también explorar aquellos lugares que son los tesoros ocultos de sus invitados, y que guardan un lugar importante en sus recuerdos.

“Han sido grabaciones increíbles, hay un gran equipo que fluye y he conocido lugares donde nunca había estado lo que me tiene muy feliz. Me he enamorado de San Pedro de Atacama por ejemplo, me pasó algo especial con ese lugar, sentirlo, vivirlo… ya me siento parte del norte”, comentó la animadora.

A esto añadió que ” se ha dado una dinámica muy buena en cada lugar y con cada invitado, porque soy una fanática de cada uno de mis entrevistados. Ellos han tenido una disposición increíble y hacen que sea una agradecida de estar viviendo esto, y haciendo este programa”.

“Queremos que ‘Mochileros’ sea un viaje de encuentros, primero para encontrarnos con la faceta cercana y divertida de Pamela, pero también una cara más humana, reflexiva y empática con sus entrevistados. También porque será un encuentro muy distinto a otros viajes en los que hayan participado los protagonistas de este programa a aquellos lugares más atesorados de sus vidas y revelarán la importancia estos rincones de Chile tienen para ellos”, dijo por su parte la directora de Programación de TVN, Isabel Rodríguez.