“Me daba pudor”: Diana Bolocco dejó sus “miedos” de lado y conquistó a los usuarios con fotografía en topless

La animadora Diana Bolocco encantó a sus seguidores de Instagram con una osada postal del recuerdo, la que obtuvo rápidamente más de 32 mil “likes”.

Según se pudo observar en la red social, la comunicadora conquistó a los usuarios y usuarias con una destapada imagen donde posa en topless.

“Mi #tbt de hoy. De cuando hacía calor!!!! Jajajajaja. Ya, no. Es de una sesión de fotos del 2017. Nunca la había publicado porque me daba pudor“, comentó Bolocco junto al registro.

“Pero en realidad no se me ve nada. Bueno…… se me ve harto pero no mis partes privadas (como diría la Gracia). Jajajajaja! En fin, encuentro que es una foto linda y artística y delicada”, complementó la animadora.

Finalmente manifestó: “No sé por qué estoy explicando tanto! Me gusta y ya”, cerró.

Revisa la publicación acá: