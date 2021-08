“Después nos encontramos con que ataca a una persona”: Julio César Rodríguez se enfrenta a gerente del Parque Safari por muerte de trabajadora

El animador Julio César Rodríguez se enfrentó al gerente del zoológico Parque Safari de Rancagua, Antonio Rojas, por la muerte de una trabajadora de 21 años, quien fue atacada por un tigre.

Durante el matinal “Contigo en la mañana”, el comunicador expresó: “Me imagino que hay veterinarios. Los animales no son máquinas ni son cosas. Se enferman y tienen estados de ánimo. Aquí usted nos está contando que el animal no respondió al señuelo el día anterior y no se fue a su jaula. Se quedó dando vueltas. Y después nos encontramos con que ataca a una persona“.

Tras esto, el gerente del Parque Safari se molestó y respondió lo siguiente: “Pero mire, si el relato lo quiere hacer usted de esa manera y de alguna forma no representa cabalmente lo que yo le he dicho, usted puede hacerlo. Comunicacionalmente usted puede generar la información de la manera que a usted le parezca, que no es precisamente lo que yo he dicho”.

“Perdón señor, ¿qué de lo que yo he dicho es algo que usted no me haya dicho?”, reaccionó inmediatamente Julio César ante el comentario de su entrevistado.

Luego de esto, ambos intercambiaron sus opiniones y Rojas aseguró que tenía que dejar la entrevista, puesto que tenía que conversar con el fiscal y los empleados del recinto.