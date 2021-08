Javiera Acevedo reveló cómo celebró el primer Día del Niño con su hijo Kai

Hace poco más de una semana Kai, el primer hijo de la actriz Javiera Acevedo, cumplió dos meses de vida, compartiendo a través de las redes sociales cómo ha crecido el pequeño.

Ahora, bajo el contexto del Día del Niño que celebró el pasado domingo, la intérprete compartió una especial publicación en donde se refirió a este festivo día.

“¡Guatón hermoso mío de mi corazón pipito! Mi princeso exquisito que viniste a revolucionarme la vida y que me volvió loca del amor más bueno y puro. Sacas lo mejor de mí, una versión de mí que no sabía que existía, que me hace ver lo fuerte que soy como mujer y mamá“, partió señalando en una publicación.

Tras esto continuó: “Si algo quiero heredarle a Kai es esa misma fuerza para enfrentar la vida, para que no tenga miedo de hacer su propio camino, para que de pasos firmes y no pare hasta ser feliz, tanto como lo soy yo con él. ¡Feliz día de muchos contigo!“.

