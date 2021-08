“Mucha gente me odiaba”: Antonella Ríos confiesa delicada situación en vivo

Una de las panelistas más queridas de Me Late Prime es la talentosa actriz Antonella Ríos, quién en cada capítulo divierte con sus singulares anécdotas junto al resto del panel.

Mientras en ocasiones comenta sobre su pasado en teleseries nacionales o sobre otras facetas de su exitosa carrera, la artista siempre encuentra alguna entretenida situación para compartir con la gente y sus compañeros.

En el programa de este lunes no fue la excepción, tras volver de un corte comercial, Antonella no se aguantó y viendo su celular reconoció que diariamente la gente le hace una particular comentario respecto a su persona.

“Mucha gente me ha dicho ‘cambió mi opinión de ti’, pero no es una o dos personas, es mucha gente”, comentó.

Fue entonces cuando la actriz se desahogó: “Me dicen que han cambiado su opinión respecto a mi, quizá porque no me conocían bien, y diciéndome ‘pucha fue un prejuicio porque me caías pésimo”.

En ese sentido, detalló además que “no solo no me pescaban, me odiaban, que es peor, así que ahora quiero enviarle un beso a mis nuevas “Antonella lovers”, agradeció mandando un saludo a la cámara.