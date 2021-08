“¿Amigos?”: El repetido comentario que recibió Priscilla Vargas y Repenning en cumpleañera publicación

Este martes el periodista de Mega José Luis Repenning vivió una especial jornada, ya que cumplió 44 años, razón por la cual su equipo de Mega le tenía preparada una especial celebración.

“Un millón de gracias a todos. No me habían celebrado nunca un cumpleaños así en el canal. Muchas gracias por todo, ha sido un gusto, por todo el cariño que me brindan a través de las redes sociales. Trato de trabajar y ser lo más profesional”, fue parte de lo que expresó el comunicador al aire, al recibir los saludos por parte del equipo.

Quien también le expresó un cariñoso mensaje fue su amiga y colega Priscilla Vargas, quien además de expresar su cariño en vivo, le dedicó una publicación en las redes sociales.

“Feliz Cumpleaños amigo mío. Que sean muchos más. Siempre en las buenas y en las malas“, escribió en la plataforma, mientras añadió una fotografía de ambos.

Uno de los comentarios que se repitió en la publicación fue el de “Amigos”, en donde los cibernautas dieron a entender que no creían que solo existiera una relación de amistad entre ambos, luego de que en múltiples oportunidades han sido vinculados amorosamente.

Aquí puedes ver la publicación: