"Deberías controlarte...": La reacción de Yazmín Vásquez a comentario sobre aspecto físico de su hijo

El pasado domingo se celebró el Día del Niño, razón por la cual diversos rostros compartieron mensajes para los más pequeños de sus casas, lo que se plasmó en las redes sociales.

Una de estas fue la periodista Yazmín Vásquez, exintegrante de “Milf” que compartió fotografías en compañía de sus dos hijos, adjuntando un tierno mensaje.

“Ya sé que uno chochea con sus hijos todos los días del año, pero los míos son tan buenos cabros, generosos y cariñosos que hoy los celebro!!! Los amo infinito como jamás pude imaginar y mi vida es maravillosa Gracias a ustedes! Lo único que quiero es que sean eternamente felices!! Los ama mamá”, escribió en la plataforma.

No obstante un cibernauta lanzó un poco deseado comentario sobre la apariencia del menor. “Pucha le faltan cazuelas al niñito“, escribió el sujeto, aludiendo a que se veía muy delgado en la imagen, lo que provocó la inmediata reacción de Yazmín Vásquez.

“Sorry pero me parece no a lugar tu comentario. Entiendo que te guste opinar del físico del resto pero ubícate, es un niño y creo deberías controlarte, si no puedes mejor deja de seguirme, la gente como tú no aporta”, le respondió Vásquez, recibiendo apoyo de sus seguidores.

Aquí puedes ver la publicación y el intercambio de mensajes: