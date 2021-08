Vesta Lugg y su protesta contra el machismo: “La moda es una forma de luchar por las mujeres”

La multifacética Vesta Lugg, que a lo largo de los años ha destacado por su carrera en la moda, televisión, e incluso en la música, participó este lunes del espacio de entrevistas “Noches Velvet”, donde entrevistada por Francisca García-Huidobro, se refirió a la lucha que lleva a cabo contra el machismo.

“Hay días en que estoy más controversial y otros en que estoy más tímida, y la moda se convirtió en una extensión de mi forma de comunicarme con el mundo”, sostuvo la influencer.

“Para mi la moda es una forma de luchar por las mujeres, de liberarnos de estas cadenas que nos pusieron sin que nos preguntaran, de como teníamos que ser la ‘mujer correcta"”, sentenció.

Posteriormente la artista profundizó asegurando que tanto su generación, como también las más jóvenes, “son más consientes y sensibles a identificar donde está el error, y donde está esa incomodidad”.

En ese sentido recordó que “cuando iba a programas en vivo donde me pedían ‘darme la vueltecita’ y esas clásicas cosas que me provocaban incomodidad”.

Fue entonces cuando “Fran” le comentó a Lugg que desde muy joven aparecía en estelares de televisión marcando su territorio, sin dejarse pasar a llevar.

“Me sentía incomoda, y no quiero sentirme así, y si me siento incómoda voy a intentar de entender porqué me siento así”, explicó la influencer.

“Me ha tocado compartir con distintas mujeres en la industria que me han tomado de la mano, y me han dicho ‘te entiendo, yo también lo he sentido, conversémoslo"”, agregó.

“Esta industria que estamos haciendo es super importante para cambiar el mundo”, cerró la experta en moda.