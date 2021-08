Hijas de María José López sorprenden con solidaria donación

María José López sorprendió a sus seguidores de Instagram al colgar una foto en su red social donde muestra la generosidad de sus hijas al donar cajas de alimentos y otros insumos a familias de escasos recursos.

La “Coté” explicó que los recursos empleados se recaudaron a través de la venta de sus productos cosméticos y de bellezas llamados “Clobycote”, y que las cajas fueron diseñadas especialmente por sus primogénitas.

La esposa de Luis Jiménez detalló en su post la idea, y lo que la motivó a publicar esto, que había mantenido oculto durante toda esta pandemia y que saló a la luz hace algunos días.

“Hola mi gente hermosa, la verdad no quería subir este post porque me incomoda que parezca que estoy “vendiendo humo” como dicen los futbolistas… me escribieron mucho “hazlo pa’ callado”…Desde hace muchos años lo hacemos con Luis mes a mes y jamás JAMÁS lo hemos mostrado hasta cuando nos han llamado de la tv pq personas han ido a contarlo nunca hemos aceptado aparecer, porque no somos ese tipo de personas”, comienza el escrito.

Revisa sus declaraciones completas acá: